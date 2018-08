KVO niet blij met Genkse aantijgingen over grasmat 14 augustus 2018

00u00 0

"Een schande", noemde Leandro Trossard de staat van het veld onmiddellijk na de wedstrijd tegen KVO. "Het gras stond tien centimeter te lang en er was niet gesproeid." Bij KV Oostende zijn ze 'not amused' met de opmerkingen van Racing Genk. "De grasmat was gesproeid en gemaaid zoals het hoort", aldus stadionmanager Joost Depreux. "Vooral de insinuatie dat wij bewust het gras langer hadden laten staan en niet hadden gesproeid is eigenlijk 'not done'. We maaien altijd op de voorgeschreven hoogte van 2,8 cm. Wat je natuurlijk wel hebt is dat het gras op dit moment van het jaar in een groeifase zit. Daardoor zal het gras 's nachts misschien nog iets meer gegroeid zijn dan anders." (TTV/KDZ)