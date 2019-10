Exclusief voor abonnees KVO na 5 op 24: "Dit kan nog gevaarlijk worden" 07 oktober 2019

KV Oostende staat weer met beide voetjes op de grond. Na een dramatische wedstrijd kijkt de kustploeg aan tegen 5 op 24. "Een heel pijnlijke avond", oordeelde Wout Faes, één van de weinigen die boven water bleef. "Onze slechtste match van het seizoen." William Dutoit: "We kunnen verliezen, maar niet op deze manier. Na de eerste zege op Anderlecht had ik voorspeld dat het nog een héél lang en lastig seizoen kon worden. Dat blijkt nu... Als wij geen honderd procent zijn, dan kan het snel gevaarlijk worden." De kustploeg heeft alle topclubs reeds gehad, maar begon de reeks tegen de mindere goden meteen op de slechtst mogelijke manier: "Winnen tegen Eupen is na deze vertoning een must." (TTV)