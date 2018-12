KVO met B-elftal naar Le Canonnier 05 december 2018

"De match tegen Lokeren is tien keer belangrijker dan die in Moeskroen", liet Gert Verheyen vorig weekend al in zijn kaarten kijken. De coach van KV Oostende trekt dan ook met een veredeld B-elftal naar Le Canonnier, daar waar hij een handvol basisspelers rust gunt met het oog op de match van zaterdag. Zo blijven Ondoa, Lombaerts, Capon, Canesin en Coopman alvast aan de kant. Het is aannemelijk dat Faes en Tomasevic, die in Waregem niet speelden, wél aan de aftrap komen. Vanlerberghe (adductoren) is nog steeds geblesseerd. (TTV)