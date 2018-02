KVO kost 15 miljoen 01 februari 2018

KV Oostende en Marc Coucke maken zich naar eigen zeggen geen zorgen over de nakende overname van de club. Dat heeft de voorzitter gisteren benadrukt in een groepsgesprek met de spelers en een onderhoud met de medewerkers van de club. KVO is na een lange informatieronde, waarin de waarde van de spelersgroep op ruim 35 miljoen euro getaxeerd werd, de onderhandelingen met diverse kandidaat-overnemers gestart. De totale kostprijs van KVO bedraagt 15 miljoen euro. Oostende hoopt op één investeerder die het totaalpakket van 91 % van de aandelen wil overnemen - Coucke behoudt immers 9 % - of een constructie waarbij één hoofdaandeelhouder (51 %) en meerdere sponsors (samen 40 %) de aandelen in handen zullen krijgen. "De overname verloopt volgens de vooropgestelde procedure en timing", verzekerde de club gisteren in een persbericht. Als Oostende straks de uitstaande betalingen voor de transfers van onder anderen Dimata, Lukaku, Maresic, Proto, El Ghanassy en Cyriac ontvangt, zou de schuldenberg nog 14,3 miljoen euro bedragen. Een bedrag dat opgeteld bij de kostprijs van 15 miljoen op papier overschreden wordt door de waarde van de spelersgroep, al moeten kandidaat-overnemers die afweging zelf maken. Nog blijkt dat de nieuwe eigenaar(s) jaarlijks 800.000 euro huur moeten betalen aan Coucke, die twee jaar geleden meer dan 15 miljoen euro in de nieuwe Versluys Arena investeerde. (TTV/PJC)

