KVO koestert hoop voor licentie 23 april 2020

KV Oostende moet op 4 mei zijn licentiedossier verdedigen voor het BAS. En dus is het de hoogste tijd om een akkoord te bereiken met Marc Coucke en diens investeringsgroep Alychlo over de schuldenberg van 6,2 miljoen euro. Wat dat betreft, zitten alle belanghebbenden naar verluidt steeds meer op dezelfde lijn. Alychlo zou zich schappelijk opstellen, terwijl kandidaat-overnemer Pacific Media Group bereid lijkt om nog een extra inspanning te doen om de overname mogelijk te maken. Oostende zelf wil niet reageren - de club werkt naar eigen zeggen in alle rust verder aan het dossier. Eens een akkoord met Couckes Alychlo bereikt wordt, staat niets de licentie en de redding van KVO langer in de weg. (TTV)