KVO: Jali kan bijtekenen, Siani wil weg

KV Oostende heeft Andile Jali een nieuw driejarig contract tot 2021 aangeboden. De verbintenis van de Zuid-Afrikaan loopt na dit seizoen af, KVO wil voorkomen dat hij gratis de deur uitwandelt. Of Jali zal bijtekenen, is nog de vraag. De middenvelder geniet interesse uit eigen land, waar Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns azen op de international. Liever zou Jali in Europa blijven, en daar was er eerder belangstelling uit Frankrijk en Engeland. Ook Sébastien Siani (31) sprak gisteren via Twitter zijn wens uit om te vertrekken. De Kameroener had afgelopen zomer een akkoord met Toulouse, maar een overgang kwam niet rond. Op dit moment zijn er geen concrete aanbiedingen. (TTV)