Exclusief voor abonnees KVO huurt Sanneh, Verstraete en... Faes 01 februari 2020

00u00 0

Opvallende transfer bij KV Oostende. Wout Faes (21) trekt definitief naar het Franse Reims, dat de verdediger wel meteen opnieuw uitleent aan de kustploeg. Faes komt vanavond dus in actie tegen STVV en maakt het seizoen rond bij KVO alvorens richting de Ligue 1 te trekken. Hij voerde ook gesprekken met Blackburn. Bubacarr Sanneh komt alsnog de troepen versterken. De verdediger, die ook naar Brøndby kon, komt op huurbasis over van Anderlecht. Even leek een administratief probleem de transfer in de weg te staan, maar na een huurperiode bij het Turkse Göztepe vond de Gambiaan onderdak bij KVO.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis