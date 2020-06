Exclusief voor abonnees KVO haalt twee Fransen 30 juni 2020

00u00 0

KV Oostende is met enige vertraging in gang geschoten. Gisteravond concretiseerde de kustploeg de komst van Maxime D'Arpino (24), afgelopen seizoen een vaste waarde bij Ligue 2-ploeg US Orléans. Het Franse jeugdproduct van Lyon tekende een contract tot 2024. D'Arpino ziet behoudens ongelukken met linksachter Théo Ndicka Matam (20) nog een landgenoot arriveren. De Kameroense Fransman moet straks samen met Skulason vechten om een plaatsje op de linksachter. De Franse jeugdinternational komt over van derdeklasser Bourg-en-Bresse, waar hij dit seizoen door Lyon gestald werd. Nog test KV Oostende met Arthur Theate (20) een centrale verdediger. De jeugdinternational maakt deel uit van de beloftenkern van Standard en werkte ook een deel van zijn jeugdopleiding af bij RC Genk. (TTV)

