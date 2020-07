Exclusief voor abonnees KVO haalt linksachter bij Lyon en test broer van Mandanda 03 juli 2020

Zoals aangekondigd haalt KV Oostende met Theo Ndicka (20) een nieuwe linksachter. De 20-jarige Kameroense Fransman van Olympique Lyon werd vorig seizoen bij derdeklasser Bourg-en-Bresse gestald en tekende tot 2023. Zaterdag komt hij in actie in Varsenare. Met Riffi Mandanda (27), broer van Steve en Parfait, heeft KVO nog een doelman op proef. Over strandvoetballer Farquharson werd nog steeds geen definitieve beslissing genomen. (TTV)