Exclusief voor abonnees KVO gered na definitieve deal met Pacific 29 april 2020

00u00 0

Feest bij KV Oostende, dat definitief behoed lijkt voor het faillissement. Na dagenlange onderhandelingen vonden voorzitter Frank Dierckens en de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group gisteren eindelijk een akkoord over de overname. Zoals eerder afgesproken nemen de nieuwe patrons een meerderheidsparticipatie van ongeveer 80 procent van de aandelen, zoals dat bij het Engelse FC Barnsley en het Zwitserse FC Thun ook het geval is. De Amerikanen betalen daarvoor naar verluidt ongeveer 1,5 miljoen euro, een lager bedrag dan oorspronkelijk in maart afgesproken. Met de nakende deadline voor KVO en Dierckens én een akkoord met Marc Couckes investeringsbedrijf Alychlo op zak stond Pacific in een sterke onderhandelingspositie. Behoudens ongelukken wordt de zitting van KVO bij het BAS op 4 mei een formaliteit. Pacific plaatste de handtekeningen en zorgt meteen voor de noodzakelijke kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro, waardoor KV Oostende verzekerd lijkt van een verlengd bestaan én verblijf in de hoogste afdeling. (TTV)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen