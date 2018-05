KVO gaat voor Vanheusden 19 mei 2018

00u00 0

KV Oostende zet zijn zinnen op Zinho Vanheusden (18). De kustploeg hoopt de verdediger van Standard, die bij de U19 nog onder Verheyen en Van der Elst gewerkt heeft, in de voorbereiding te verwelkomen. Standard huurt Vanheusden sinds de winterstop van het Italiaanse Inter, maar het is de bedoeling dat Oostende het huurcontract overneemt. Vanheusden kwam dit seizoen na maanden revalidatie van een knieblessure enkel in de play-offwedstrijd tegen AA Gent in actie en maakte daarin een uitstekende indruk. (TTV/SJH/MVS)