Exclusief voor abonnees KVO-fans smeken Coucke: "Laat ons niet failliet gaan" 02 januari 2020

00u00 0

Trend in voetballand: de open brief. Nu kropen de fans van KV Oostende in de pen, met oude baas Marc Coucke als geadresseerde. "We willen je eraan herinneren dat jouw vroegere supporters schrik hebben dat hun weireldploegsje failliet zou gaan."