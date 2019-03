KVO-fans met sneer naar Coucke 18 maart 2019

De anti-Coucke-liedjes gingen verloren in de wind. En toch zal het Marc Coucke niet ontgaan zijn dat sommige KV Oostende-supporters zijn vertrek naar Anderlecht moeilijk verteerd hebben. In de spionkop was er immers een spandoek met daarop volgende boodschap: "Je was nooit 1 van ons." Dat niet het héle Albertpark er zo over dacht, bleek ook wel in de marge van de match. Op de receptie werd Coucke hartelijk ontvangen en hij mengde zich ook zonder problemen onder de thuisfans. De partij volgde hij op serene wijze op de eretribune, waar hij naast sportief directeur Michael Verschueren en Pär Zetterberg zat. (PJC)

