Exclusief voor abonnees KVO-coach vindt (donker)rood Vargas "ongelukkig" 23 november 2019

00u00 0

Philippe Clement moest gisteren toch even slikken tijdens de matchanalyse van zijn KVO-collega Kare Ingebrigtsen. "Tot aan de rode kaart voor Vargas vond ik het een gelijkopgaande partij", verbaasde de Noor de hele perszaal. "Alleen had Club het geluk aan zijn kant, want ze scoorden twee 'funny goals'. Dat was het verschil tussen beide teams."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Vargas

sport

sportdiscipline

voetbal

Club

Dennis

Deli

Brugge