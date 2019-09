Exclusief voor abonnees KVO-coach Ingebrigtsen: "We verdienden meer" 30 september 2019

KV Oostende hinkte gisteravond op twee gedachten. De kustploeg pakte na de nul op zes tegen Standard en Genk een punt tegen Antwerp, maar kreeg voldoende kansen om de wedstrijd over de streep te trekken. "Na de tegengoal leek het alsof mijn jongens eindelijk op hun gemak waren", aldus coach Kåre Ingebrigtsen. "Het duurde niet lang of we waren de betere ploeg. Met een punt zijn we niet ontevreden, want Antwerp is écht wel een sterke ploeg. Alleen zat er vandaag meer in gezien de kansen die we gekregen hebben. Ik kijk uit naar de volgende matchen." (TTV)