KVO aast op Sanneh (RSCA) en stelt 31-jarige Fransman aan als CEO 24 januari 2020

Nu de overname van Pacific Media Group nagenoeg rond is, krijgt het organigram van het nieuwe KV Oostende stilaan vorm. Zo wordt de jonge Fransman Gauthier Ganaye (31) de nieuwe CEO van de kustploeg. De opvolger van Patrick Orlans was eerder aan de slag als voorzitter bij het Engelse Barnsley - eveneens in handen van Pacific Media Group - en het Franse Nice, door de Amerikaanse investeringsmaatschappij vorig jaar verkocht voor 100 miljoen euro. Ganaye zal het sportieve luik in handen nemen, net zoals Vincent Mannaert dat als manager ook doet bij Club Brugge. Guy Ghysel, de huidige sportieve directeur, wordt zijn assistent. Voorzitter Frank Dierckens zal het operationele luik in handen nemen, terwijl Geert Vergauwe commercieel manager wordt. Op sportief vlak rekent de kustploeg nog op twee versterkingen. In defensief opzicht staat Bubacarr Sanneh (25) dicht bij een tijdelijke verhuis naar zee. De verdediger is sinds vorige zomer overbodig bij Anderlecht, dat hem één jaar eerder voor 8 miljoen euro overnam van Midtjylland. Nog wil KVO een extra aanvaller inlijven en zoekt het een oplossing voor de overbodige Rajsel, Banda en Sane. (TTV)

