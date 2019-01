KVM wint topper tegen Union 14 januari 2019

In 1B heeft KV Mechelen de topper tegen Union gevleid gewonnen met 1-2. Malinwa kwam na drie minuten op voorsprong via een kopbalgoal van Igor de Camargo. Union - zonder topschutter Niakaté en spelmaker Tau - antwoordde meteen langs Selemani (1-1). Na de pauze knikte De Camargo op voorzet van Storm de 1-2 tegen de netten. Union lijkt zo uitgeteld in de tweede periode, KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk delen de leiding. (ABD)