KVM: wake-upcall, geen puntenverlies 19 november 2018

In 1 B boekte Malinwa zijn negende competitiezege op rij, maar het had meer dan de handen vol tegen tien Lommel-spelers. De Camargo zette KV na zeven minuten op voorsprong, Bitsindou pakte rood en Swinkels kopte de 2-0 net na de pauze binnen. Toch kwam Lommel langszij. In de slotfase maakte Van Damme alsnog de winninggoal. (ABD)