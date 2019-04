Exclusief voor abonnees KVM start aan voorbereiding bekerfinale 02 april 2019

KV Mechelen is begonnen aan zijn voorbereiding op de bekerfinale tegen AA Gent op 1 mei. Na twee weken vakantie stonden de spelers gisteren weer op het trainingsveld Achter de Kazerne. Naast de geblesseerden Jules Van Cleemput en Igor de Camargo bleef ook Joachim Van Damme binnen. De middenvelder heeft last aan de buikspieren en werkte een apart programma af. De kampioen in 1B moet het richting de finale doen zonder competitiewedstrijden. "Een nadeel", weet trainer Wouter Vrancken. "Maar op voorhand hadden we natuurlijk voor deze situatie getekend. Ons seizoen is geslaagd, maar we willen er een historisch seizoen van maken."

