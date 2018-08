KVM riskeert sanctie na wangedrag supporters 06 augustus 2018

OH Leuven en KV Mechelen hebben op de eerste speeldag van de Proximus League 1-1 gelijkgespeeld. Maar dat was niet het belangrijkste gespreksonderwerp. Enkele bezoekende fans hebben zich van hun slechtste kant laten zien. Ze bekogelden de Leuvense doelman Kawin Thamsatchanan met flesjes. Zelfs na een waarschuwing van scheidsrechter Nathan Verboomen hielden ze niet op. De ref kon niet anders dan de wedstrijd tien minuten stilleggen. KV Mechelen distantieerde zich gisterenavond via een statement op hun site. "Dat gedrag van enkelingen accepteren we niet", zei hoofdaandeelhouder van Malinwa Olivier Somers. Ook trainer Dennis van Wijk reageerde op het incident. "Dat gooien is absoluut fout. Maar ik wil de andere supporters vooral feliciteren voor hun loyaliteit." De club wil de daders nu identificeren en een stadionverbod opleggen.

