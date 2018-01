KVM-investeerders pompen 5,6 miljoen euro in club 00u00 0

De nieuwe eigenaars van KV Mechelen hebben in totaal 5,6 miljoen euro neergeteld voor de overname van de voetbalclub. Olivier Somers, van het geschenkenbedrijf Gemaco, en Dieter Penninckx, topman van modehuis FNG, dat vorig jaar ook Brantano overkocht, leggen elk 2 miljoen euro op tafel. In ruil voor die investeringen hebben de twee investeerders 71,2% van de aandelen in handen gekregen. De rest van het bedrag is opgehoest door een groep van vijf minderheidsaandeelhouders die elk 250.000 euro investeren. De supporters krijgen een belang van 7% in de club. Daarvoor is een nieuwe vzw opgericht, Mechelen Support, met 25 mensen die samen 376.000 euro investeren. (FrD)