KVM in beroep tegen schorsing Schoofs 02 oktober 2019

KV Mechelen-middenvelder Rob Schoofs (25) is door de Geschillencommissie voor vier speeldagen geschorst, waarvan twee met uitstel. Daardoor mist hij in principe de wedstrijden tegen Eupen en Antwerp. Schoofs moet daarbovenop ook 3.000 euro boete betalen. KV Mechelen aanvaardt de schorsing niet en gaat in beroep. (ABD)