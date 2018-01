KVM blij met Sylla: "Een parel" 19 januari 2018

00u00 0

KV Mechelen heeft wintertransfer Yacouba Sylla (27) voorgesteld. "Een parel", zo introduceerde voorzitter Timmermans zijn topaankoop. De Malinese middenvelder komt over van Rennes, maar speelde ook al in de Premier League, Griekenland en Turkije. "Ik heb al wat gereisd", aldus Sylla. "Voor mij wordt de Belgische competitie een ontdekking. Het project van KV Mechelen is heel helder, duidelijk én het sprak me meteen aan. Mijn keuze was rap gemaakt. Het gepassioneerde discours van trainer Jankovic heeft me overtuigd. Ik voelde meteen respect van iedereen binnen de club. Of ik een leider ben? (lacht) Ik ben de aanvoerder van de Malinese nationale ploeg. En door mijn positie op het veld ben ik dat automatisch." (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN