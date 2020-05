Exclusief voor abonnees KVK-voorzitter en minister Weyts in de clinch over competitiestart 08 mei 2020

Twitterrelletje. KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns vroeg zich op het medium af hoe het mogelijk is om vanaf 1 augustus eventueel competitievoetbal te spelen als er voordien geen vriendschappelijke duels kunnen plaatsvinden. Allijns richtte zijn tweet aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA), maar die pareerde fors: "Is dat nu erg? Kinderen en ouderen die maanden opgesloten zitten, dat is erg. Het 'nadeel' geldt ook voor de tegenstander. En voetballers zijn toch niet vergeten hoe dat nu juist weer in mekaar zit, zo'n wedstrijd?" Allijns leek evenwel niet onder de indruk. "Ik weet perfect wat erg is, ik hoef hier geen lessen over te krijgen. Ik wou enkel zeggen dat je geen matchen met inzet kunt spelen zonder meerdere oefenmatchen vooraf. Informeer je." Nog dit: in het plan van Weyts is voorzien om vanaf 1 september met publiek in de stadions te voetballen, maar tegenover VTM Nieuws gaf hij aan dat dat optimistisch is. Afwachten dus. (PJC)

