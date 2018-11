KVK vervolgd voor racisme 27 november 2018

KV Kortrijk wordt door het parket van de KBVB vervolgd voor racistische gebaren en gezangen tegen Standardspelers Mpoku en Luyindama. De West-Vlaamse club moet zich vrijdag om 13 uur verantwoorden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep, die het dossier in eerste aanleg behandelt. Kortrijk spoorde eerder een fan op, die via sociale media zijn verontschuldigingen aanbood. KVK wil de man als voorbeeld gebruiken in een positieve campagne om te sensibiliseren. (ESK)