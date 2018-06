KVK-coach De Boeck: "Ik heb nog 10 spelers nodig" 21 juni 2018

Ook het seizoen van KV Kortrijk is begonnen. Glen De Boeck startte de eerste training met aan zijn zijde Chris O'Loughlin en met amper 16 kernspelers. "Zoals de situatie nu is, heb ik het niet graag", zegt De Boeck. "Ik moet zaterdag al een eerste oefenmatch spelen en de helft van de jongens zal al meteen 90 minuten moeten spelen. Eigenlijk zou je die match moeten afgelasten." Hoeveel nieuwe gezichten hij nog nodig heeft? De Boeck haalt er het telraam bij: "Vijf spelers zijn nog niet klaar om 30 wedstrijden te spelen. Dan heb ik er nog elf over. Dat betekent dat ik er nog tien nodig heb. Ik vraag geen 28 spelers zoals er vorig jaar waren, maar wel 22 volwaardige kernspelers." En dat op voorwaarde dat niemand meer vertrekt, ook Kaminski niet. De Boeck: "Ik ben er vrij gerust in dat er niet veel spelers meer zullen weggaan. Wat Kaminski betreft: als iemand het afgesproken bedrag betaalt, dan kunnen we hem niet tegen houden." (ESK)

