Exclusief voor abonnees KVK blijft thuis: "Geen financiële reden" 07 januari 2020

00u00 0

KV Kortrijk hernam gisteren als enige eersteklasser in eigen huis: "Wij vliegen niet. Wij beperken onze voetafdruk", zegt manager Leterme al dan niet ernstig. "Het is zeker niet om financiële redenen, maar wel een bewuste keuze. Vooreerst is de winterstop korter dan vroeger en heeft het nog weinig zin om voor maar enkele dagen naar Spanje te vliegen. Ten tweede valt het weer best mee om hier te trainen, dat is al jaren het geval." Vanavond speelt Kortrijk een oefenpartij op FC Gullegem, vrijdag tegen VVV Venlo. (ESK)