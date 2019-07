Exclusief voor abonnees KVK Beringen 0 Racing Genk 12 08 juli 2019

00u00 0

Landskampioen Racing Genk speelde afgelopen zaterdag zijn derde oefenwedstrijd op het veld van neo-derde amateurklasser KVK Beringen. Het werd een gezapige oefenpot gekruid met een dozijn aan doelpunten. De wedstrijd duurde 105 minuten. Het eerste uur scoorde Genk zeven keer, de wissels legden er in de volgende vijfenveertig minuten vijf in het mandje. Nygren (2x), Ito (2x), Odey (2x) en Seigers scoorden in het eerste uur. Nadien waren de doelpunten van Oyen, Benson, Vanzeir, Limbombe en Gano. (GDB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Odey

Ito

Nygren

sport

sportdiscipline

voetbal

Oyen

Benson