04 juli 2020

De Buffalo's hebben hun eerste oefenwedstrijd tot een goed einde gebracht. In Oostakker werd er - achter gesloten deuren - twee keer een uur gespeeld tegen Beerschot. Giorgi Kvilitaia maakte het enige doelpunt, bij AA Gent viel Roman Yaremchuk in het begin van de tweede helft uit. Toen ook Marreh last kreeg van krampen, werd de pot na 108 minuten afgefloten.

