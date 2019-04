Exclusief voor abonnees KV OOSTENDE 02 april 2019

00u00 0

Lombaerts is twee weken geschorst nadat hij zondag met de studs op het been van Eupenspits Ocansey belandde en rood kreeg. KVO aanvaardde het schorsingsvoorstel, de verdediger mist de duels in Charleroi en tegen Beerschot-Wilrijk. (TTV)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen