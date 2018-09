KV OOSTENDE 04 september 2018

KV OOSTENDE

is op teambuilding in Durbuy. Onder andere klimmen, paintball en deathride staan op het programma. Ndenbe haakte af voor de nationale ploeg. Donderdag is er een bijkomende oefenmatch tegen Waasland-Beveren om 15 uur. (TTV)