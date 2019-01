KV Oostende 14 januari 2019

00u00 0

KV Oostende is in z'n zoektocht naar extra flankspelers uitgekomen bij Nastic (Genk) en Koita (AA Gent). Beiden zijn overbodig bij hun club en mogen worden uitgeleend. Mogelijk neemt KVO vandaag een beslissing. De kustploeg hervat vandaag de training op de Schorre met De Sutter, die zich in de oefenmatch tegen Utrecht aan de schouder blesseerde. De spits is hersteld en tekent vandaag zijn contract tot het einde van dit seizoen. (TTV)