Exclusief voor abonnees KV OOSTENDE 04 december 2019

00u00 0

Capon is nog steeds out en hervat eerstdaags de trainingen. Vandendriessche incasseerde een trap tegen Anderlecht en neemt rust. Ook Skulason is nog niet hersteld. (TTV)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 29 minuten 47 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode