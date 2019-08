Exclusief voor abonnees KV OOSTENDE 24 augustus 2019

Voor Vargas (hamstrings) komt de match van vanavond tegen KVM te vroeg. Ook Hjulsager (quadriceps) is nog out. Sané is fit, maar valt naast de selectie. (TTV)

