KV OOSTENDE 16 januari 2020

Voorzitter Dierckens buigt zich verder over de diverse kandidaat-overnemers en investeerders. Eén pistes werd aangebracht door ex-sportief directeur Luc Devroe, nu makelaar. Devroe bracht een bedrijf met diverse voetbalclubs in de portefeuille in contact met KVO, waar Dierckens voor het einde van de maand hoopt een beslissing te nemen. (TTV)