Exclusief voor abonnees KV Oostende 23 januari 2020

00u00 0

Akpala (hamstrings) staat opnieuw aan de kant. Vandendriessche incasseerde een tik en is onzeker voor de match van morgen op Standard. Capon is hersteld, terwijl Vargas de training heeft hervat. Sane werd definitief naar de B-kern gestuurd, de jonge Tanghe neemt zijn plaats in de A-kern in. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis