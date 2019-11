Exclusief voor abonnees KV OOSTENDE 15 november 2019

00u00 0

Palaversa en D'haese keerden terug uit blessure in het oefenduel tegen Anderlecht. Sakala blesseerde zich bij de U23 van Zambia aan de knie. Verder onderzoek moet uitwijzen hoelang hij out is. (TVA)

