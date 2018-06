KV OOSTENDE 13 juni 2018

trapt haar seizoen op gang op zaterdag 28 juli om 20u30 thuis tegen Moeskroen. Daarna volgt een uitmatch tegen Anderlecht. Opvallend: de twee openingsmatchen van KVO zijn een kopie van afgelopen seizoen. Toen verloor de kustploeg beide partijen. Ze krijgt nu dus een herkansing. Op de derde speeldag neemt Oostende het thuis op tegen Racing Genk. "Een zware start", weet trainer Gert Verheyen. "Het is wel positief dat we onze eerste partij thuis mogen afwerken. Dat ik in de Versluys Arena mijn debuut mag maken, is leuk meegenomen. Daarna staan ook drie pittige West-Vlaamse derby's op het programma: Kortrijk, Zulte Waregem en Cercle Brugge." De allerlaatste competitiematch is tegen Anderlecht. (TVA)