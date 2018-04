KV OOSTENDE 05 april 2018

KV OOSTENDE is gestart met de abonnementenverkoop voor volgend seizoen. "We voelen dat de supporters en sponsors vertrouwen hebben in dit KVO 3.0. De fans verlengen gretig hun abonnement en ook de sponsors verlengen één na één hun contract. De toekomst oogt mooi," zegt Algemeen Directeur Patrick Orlans. (TTV)