KV OOSTENDE 13 december 2019

KV OOSTENDE en shirtsponsor Filou lanceren een gezamenlijke actie, die wat extra geld in het laatje moet brengen. Supporters kunnen de club financieel steunen en maken kans op prijzen in ruil, zoals bijvoorbeeld de terugbetaling van hun seizoensabonnement. Een soort van crowdfunding. De kustploeg heeft nog tot het voorjaar de tijd om 2,5 miljoen euro op te halen wil ze rond die tijd een licentie voor volgend seizoen krijgen. Ook een definitieve overname van de club is niet uitgesloten. (TTV)