KV Oostende 24 januari 2018

00u00 0

Milic (hiel) heeft de training nog niet hervat en is zo goed als zeker onbeschikbaar tegen Club. Bjelica is genezen, maar nu is Vandendriessche ziek. Bah werd afgetest bij het Oostenrijkse Altach. (TTV)

