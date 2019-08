Exclusief voor abonnees KV Oostende stoomt Hjulsager en Vargas klaar 09 augustus 2019

Twee basispionnen van KV Oostende zijn onzeker voor de komst van Club Brugge. Zowel Ronald Vargas, ex-blauw-zwart, als spelverdeler Andrew Hjulsager werd tegen Cercle Brugge met spierblessures naar de kant gehaald. Het duo trainde begin deze week niet, maar heeft het individuele werk intussen hervat. Vargas werkte reeds een deel van de groepstraining af. Afwachten of het duo morgen in actie kan komen of niet. Sakala en Jonckheere zijn indien nodig hun logische vervangers. (TTV)