Exclusief voor abonnees KV Oostende: Kapitaalsverhoging van 4,2 in plaats van 2,7 miljoen euro 19 juni 2020

00u00 0

't Blijft voorlopig windstil aan zee. Enkele dagen voor de herstart van de trainingen van KV Oostende (24 juni) is het nog steeds wachten op de invulling van de trainersstaf en fel uitgedunde spelersgroep. Wel blijkt uit een statuutwijziging in het Belgisch Staatsblad dat hoofdaandeelhouder Pacific Media Group een kapitaalsverhoging van 4,2 miljoen euro heeft doorgevoerd. De Amerikaanse eigenaars moesten 2,7 miljoen euro in KVO pompen om aan de licentievoorwaarden te voldoen, maar brachten daarnaast nog eens 1,5 miljoen euro in. Daarmee moet de kustploeg, die in het tussenseizoen afscheid nam van maar liefst 17 kernspelers, zich wapenen voor het nieuwe seizoen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen