KV Oostende: kapitaalsverhoging van 15 miljoen euro 20 maart 2018

Marc Coucke kondigde enkele weken geleden aan dat KV Oostende een kapitaalverhoging zou doorvoeren. Die is nu officieel gebeurd en in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. KVO verhoogde het kapitaal met 15 miljoen euro en is daardoor virtueel schuldenvrij.

