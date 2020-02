Exclusief voor abonnees KV Oostende is in Amerikaanse handen 17 februari 2020

Bij KV Oostende viel er zaterdag een definitief akkoord met de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group uit de bus. De nieuwe hoofdaandeelhouders nemen een meerderheidsparticipatie in KVO, waar Frank Dierckens weliswaar aanblijft als een soort van papieren voorzitter. Hij zal waken over het operationele luik. De club maakt zich sterk dat ze op 30 juni 2021 een break-evenpunt zullen bereiken, terwijl ze vorig seizoen nog een verlies draaide van 9,6 miljoen euro. Dierckens recupereert met de verkoop nagenoeg zijn kapitaalsverhoging van 3 miljoen euro die de voorzitter investeerde toen hij de club vorig jaar overnam van Peter Callant. De Amerikaanse investeringsgroep staat borg voor de ruim 6 miljoen euro schulden aan Marc Coucke en zal ook de huur van honderdduizend euro per maand voor het stadion aan diens bedrijf Alychlo betalen. (TTV)

