KV Oostende heeft licentie beet 11 mei 2020

Wat verwacht werd, is nu ook een feit: KV Oostende heeft zijn licentie voor volgend seizoen beet. Vorige maandag stuitte de club op een 'njet' bij het BAS, omdat de nodige kapitaalsverhoging nog niet gebeurd was. KVO kreeg tot vrijdag om die zaak in orde te brengen. "Het werd een race tegen de klok", vertelt financieel adviseur Thorsten Theys. "Ik durf zeggen dat we het 'wereldrecord kapitaalsverhoging afronden' gevestigd hebben."