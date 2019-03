KV Oostende betaalt 50% meer huur aan Coucke 16 maart 2019

Voor het eerst sinds Marc Coucke KV Oostende verkocht, keert hij zondag terug naar zijn 'weireldploegsje'. KVO zegt hem hartelijk te zullen ontvangen, "zoals elk ander bezoekende bestuur". De Anderlechtbaas krijgt een plaatsje aan de tafel van de nieuwe KVO-voorzitter Frank Dierckens. Het is niet de bedoeling dat hij een speech geeft op het podium, al weet je nooit met Coucke. De ondernemer heeft niets meer te zeggen bij Oostende, maar is wel nog steeds eigenaar van het stadion waarin de club speelt. Meer nog: nadat Coucke de club vorig jaar verkocht had aan Peter Callant, schroefde hij de huurprijs op van 800.000 naar 1,2 miljoen euro. Dat was een manier om de verkoopprijs wat te drukken voor de verzekeraar.

