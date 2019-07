Exclusief voor abonnees KV Mechelen 20 juli 2019

00u00 0

KV Mechelen moet het doen zonder Onur Kaya. De aanvoerder heeft een virale infectie en moet enkele dagen rust inlassen. Tainmont (achillespees) en Castro (dijbeen) zijn geblesseerd. Lemoine is hersteld van een blessure aan de adductoren, maar is nog niet wedstrijdfit. Van Damme is wel klaar voor de Supercup. (ABD)