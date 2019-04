Exclusief voor abonnees KV MECHELEN 19 april 2019

KV MECHELEN heeft de tweede oefenwedstrijd in zijn bekervoorbereiding gewonnen. Op het veld van eerste amateurclub Thes Sport werd het 1-2. William Togui tekende voor het openingsdoelpunt, maar de thuisploeg maakte snel gelijk. In de tweede helft kwam KV op voorsprong via een owngoal van Christiaens.

