Exclusief voor abonnees KV Mechelen 26 mei 2020

Mo Zeroual (21), straks einde contract, mag vertrekken. De vinnige aanvaller was een sterkhouder bij de beloften, maar kon geen speelminuten bij de A-ploeg afdwingen. Hij kan rekenen op interesse van 1B-club RWDM, waarmee er verkennende gesprekken lopen. Ook de Nederlandse tweedeklassers Go Ahead Eagles en Helmond Sport hebben hem op de radar. Beloftenspits Angelos Kotsopoulos (19) staat in de belangstelling van Twente. (ABD)